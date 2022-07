'Pix rubro-negro': Tréllez paga R$ 500 a Alan Santos por assistência

O gol marcado por Santiago Tréllez contra o São José-RS rendeu muita alegria a ele e à torcida do Vitória, mas também uma graninha extra para o capitão Alan Santos. O centroavante pagou R$ 500 ao volante pelo passe que recebeu. Em má fase diante das traves adversárias, o colombiano havia prometido transferir o valor ao jogador que desse assistência para um tento dele. Cumpriu.

Em tom de brincadeira, Alan Santos postou nas redes sociais o comprovante do pix feito por Tréllez para a conta dele. "Obrigado, Hermano! Bom pagador!", escreveu o jogador, que é volante de origem, mas se firmou no Vitória como zagueiro.

Alan Santos posta nas redes sociais o comprovante de pix feito por Tréllez (Foto: Reprodução)

Santiago Tréllez estava ansioso para reencontrar o caminho do gol. O tento marcado por cobertura contra o São José-RS garantiu o triunfo por 2x1 no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre, na última rodada da Série C do Brasileiro, e ajudou o Vitória a encostar no G8, grupo de times que avançam à próxima fase do torneio para brigar pelo acesso. O Leão ocupa o 12º lugar e soma 18 pontos, dois a menos que o Volta Redonda, 8º colocado.

Foi a primeira vez que o colombiano assinou um gol na temporada. Ele não balançava a rede desde 24 de junho do ano passado, quando marcou para o Sport na derrota por 2x1 diante do Corinthians, na 6ª rodada da Série A do Brasileiro.

Contratado pelo Vitória em fevereiro, o centroavante de 32 anos estreou em março e vestiu a camisa vermelha e preta em 13 jogos, seis deles como titular. Sob o comando de João Burse, foi a primeira vez que ele começou no onze inicial, para substituir Rodrigão, que machucou a coxa.

Tréllez terá nova chance de ampliar a própria artilharia, já que o técnico João Burse deve manter a escalação do Vitória no jogo contra o Paysandu, domingo (17), às 16h, no Barradão. Ele e Alan Santos estarão em campo. Será que a dobradinha e o pix vão se repetir?