Pizzaria é assaltada no Nordeste de Amaralina; vídeo

Uma pizzaria foi assaltada no bairro do Nordeste de Amaralina, na noite dessa quinta-feira (12). O crime aconteceu quando o estabelecimento estava com poucos clientes e foi registrado pelas câmeras de segurança.

Dois homens entram no restaurante ardmados e abordam as vítimas. Eles levam celulares e pertences de clientes e da pizzaria. Uma criança, que está no colo do pai, fica assustada com a ação.

Veja:

Segundo a Polícia Civil, testemunhas relataram que, após a ação, os suspeitos fugiram no sentido Rio Vermelho. O caso está sendo investigado pela 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina), que tenta identificar os suspeitos.