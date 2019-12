Planejar para vencer em 2020: veja dicas para planejar seu negócio

Transformar o planejamento empresarial em algo verdadeiramente efetivo é um desafio para a maioria dos empreendedores, especialmente num cenário de crise econômica, quando se pretende garantir a estruturação e o crescimento das empresas. De acordo com o educador financeiro e colunista do CORREIO Edísio Freire, investir em um bom planejamento estratégico pode antecipar os possíveis problemas do cenário econômico de 2020 possibilitando que o empreendedor aproveite as oportunidades que começam a despontar no horizonte.

Para discutir planejamento estratégico, será realizado na próxima quarta-feira (11), das 8h às 11h, no auditório do CEO Salvador Shopping, o I Fórum Empresa 360º. Como o próprio nome sugere, o evento se baseia no Método 360º e traz um leque de ações técnicas e estratégicas que vão além dos métodos tradicionais para associar Planejamento Patrimonial e Sucessório com Planejamento Tributário e Financeiro, de forma integrada e sistêmica, viabilizando empresas estruturadas, competitivas e perenes, bem como pacificando as relações familiares do empresário.

O evento tem acesso gratuito, com a colaboração de 1kg de alimento não perecível, que será doado a uma instituição de caridade. A inscrição é feita aqui.

Planejamento

“O Brasil vem tentando sair de uma das maiores crises econômica da história, que afetou diretamente empresas de pequeno, médio e grande porte, contudo, as empresas com menor poder de fogo comercial sofreram mais, o que ficou refletido no grande número de empreendimentos sendo fechados”, diz Edísio.

Para ele, 2020 começa com uma perspectiva mais positiva. “Há boas perspectivas para uma retomada do crescimento e os empreendedores precisam estar atentos ao planejamento para não serem surpreendidos", fala.

Ele afirma ainda que um dos principais fatores de sucesso das empresas reside em saber diversificar e se adaptar ao mercado.

“Toda crise, ou toda dificuldade financeira que as empresas passam, começa aproximadamente de três a cinco anos antes, dependendo do porte da empresa. O problema é que os fatores críticos são percebidos quando a situação já está em um alto nível de gravidade”, pondera, salientando que a chave para se manter competitivo está num constante monitoramento dos números do negócio.

“Não é possível controlar o que não é medido, e interferir nos números quando necessário. Em síntese, é preciso estar atento ao mercado, perceber as mudanças e adaptar o seu empreendimento para que ele se mantenha competitivo”, reforça Edísio. Ele salienta, no entanto, que apesar de ser uma regra simples, a maioria dos empreendedores negligencia e acaba sendo engolido pela evolução tecnológica que tem ocorrido com grande velocidade.

Visibilidade essencial

Quando o assunto é desenvolver estratégias para as empresas, os especialistas destacam a importância dada ao marketing. Eles são enfáticos em pontuar que não são necessárias apenas atuações de grande visibilidade, lembrando que ações de baixo investimento, mas com bom poder de alcance podem se revelar uma estratégia acertada para ser visto e lembrado.

Para ser assertivo é importante ter um bom produto, com preço competitivo e saber qual é o seu público alvo”, afirma Edísio, destacando que esses fatores irão ajudar a montar uma boa estratégia comercial e a consolidar a marca, posicionando o empreendimento no mercado. “Essas ações de comunicação e venda colaboram com a tomada de decisões, a partir das respostas de um bom trabalho de curadoria das informações relacionadas ao seu negócio”, completa.

Ele sugere ainda que todo empreendedor use uma ferramenta básica de gestão financeira, que é o Orçamento Anual. “Esse recurso permite a visualização do comportamento de seu fluxo de vendas durante todo o ano, gerando informações importantes para a tomada de decisão em relação à promoções e descontos”, ensina.

Freire pontua que com essa ferramenta é possível verificar em quais períodos do ano as vendas caem abaixo da média, em quais momentos o faturamento diminui por questões de sazonalidade, da mesma foram que possibilita observar os períodos em que a receita aumenta por força do aumento das vendas. “Esses dados são cruciais para que se planeje as promoções e descontos ao longo do ano, aproveitando os momentos de baixo movimento para incentivar as vendas oferecendo produtos com preços mais competitivos”, finaliza.

Serviço

O que? I Fórum Empresa 360º

Onde? CEO Salvador Shopping

Quando? Dia 11, das 8h às 11h

Quanto? Gratuito com a colaboração de 1kg de alimento não perecível.

Incrições: bit.ly/IforumEmpresa360º



Passos para a gestão empresarial competitiva

Planeje

Verifique dois aspectos básicos que guiarão o planejamento para o próximo ano: O potencial de negócio que o mercado ligado à sua atividade empreendedora pode gerar e de que forma isso pode ser feito. Verifique também o quanto sua empresa tem de recurso (financeiro, pessoal e tecnológico) para participar positivamente desse movimento

Considere

Durante o planejamento, considere áreas cruciais como a Financeira, Comercial, Tributária e Gestão de Pessoas. Dessa forma será possível tratar as variáveis do negócio com ampla visão, podendo estabelecer planos de antecipação aos problemas e ao mesmo tempo aproveitando as oportunidades desse novo momento da economia nacional, que começa a sair da estagnação

Monitore

Não é possível controlar o que não é medido. Por isso mesmo, tenha o cuidado de manter os números da empresa sobre permanente monitoramento. Não se isente de interferir quando necessário. Esteja sempre atento ao mercado, sem perder de vista as mudanças do mercado e a necessidade de adaptar o empreendimento para que o negócio se mantenha competitivo.

Marketing

“Quem não é visto, não é lembrado”. Com o alto nível de competitividade nas diversas áreas, é fundamental que os empreendedores dediquem parte do seu tempo e do recurso disponível para investir em marketing. Ações de grande visibilidade publicitária não superam as campanhas com baixo investimento e com bom poder de alcance.

Orçamento Anual

O recurso possibilita visualizar o comportamento do fluxo de vendas durante todo o ano, gerando informações importantes para a tomada de decisão em relação a promoções e descontos. Possibilita verificar em quais períodos do ano as vendas caem abaixo da média, quando o faturamento diminui, e indica os períodos em que a receita aumenta.