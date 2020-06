Plano de saúde será obrigado a cobrir teste que detecta anticorpos contra covid-19

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) incluiu nesta segunda-feira (29) o teste sorológico para o novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde. A medida, publicada hoje no Diário Oficial, passa a valer imediatamente.

A inclusão acontece após decisão judicial em Ação Civil Pública movida pela Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps), de Pernambuco. Com isso, o exame deve ser feito sem custo extra para o paciente, dentro do plano, desde que um médico passe a requisição.

A mudança já era analisada pelo Ministério da Saúde. Em março, o então secretário-executivo da pasta, João Gabbardo dos Reis, afirmou que os planos podiam cobrar pelo teste, por não estar incluído na cobertura obrigatória, mas que as empresas seriam obrigadas a bancar os testes.

Desde esse mês, os planos eram obrigados a cobrir exame RT-PCR, que identifica a presença do material genético do novo coronavírus, com coleta de amostras do nariz e garganta. Esse exame não consegue detectar a infecção no estágio inicial nem depois que a pessoa já está recuperada.

Agora com a nova decisão, isso fica mais completo. Com o sorológico é possível detectar a presença dos anticorpos IgA, IgG ou IgM no sangue do paciente, produzidos pelo organismo após exposição ao vírus.

Como a produção de anticorpos no organismo leva alguns dias para ser detectada pelo exame, o teste sorológico só é indicado após o oitavo dia de início dos sintomas.