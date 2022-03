Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado fará água chegar às casas com mais qualidade

Com o objetivo de garantir à população de Salvador melhoria contínua na prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais , além de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, promovendo reflexos diretos à saúde pública, ao meio ambiente e à qualidade de vida, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) deverá implementar, a partir de agosto deste ano, o Plano Municipal de Saneamento Básico Integrado, após aprovação do Projeto de Lei e promulgação.

A proposta está em fase de consolidação dos diagnósticos, estudo de cenários e análise das alternativas técnicas de intervenções para melhoria dos serviços de saneamento básico e ações de emergência e contingência. “Cito como principais objetivos do PMSBI: universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico; promover a segurança hídrica, proteção dos recursos hídricos e controle da poluição; promover a salubridade ambiental e a saúde coletiva; contribuir com a redução das desigualdades sociais, além de, entre outros, assegurar a proteção do meio ambiente e contribuir para o desenvolvimento econômico de Salvador”, afirma secretário Luiz Carlos de Souza.

O diagnóstico elaborado no PMSBI já apontou que um dos maiores desafios em relação ao abastecimento de água na capital é a melhoria dos serviços prestados, principalmente em relação à regularidade e continuidade do serviço (ausência de intermitências no fornecimento de água) principalmente nos bairros periféricos.

O levantamento do PMSBI também indica um índice de atendimento com abastecimento de água de 98,74% dos domicílios de Salvador, em 2021. Porém, de acordo com as informações da Embasa, muitos dos domicílios não atendidos de forma oficial pela concessionária utilizam a água por meio de ligações clandestinas.

Preservação

O engenheiro sanitarista e ambiental, Victor Vidal, líder da Toca, empresa que desenvolve projetos e ações socioambientais na Bahia e Nordeste, chama a atenção para a responsabilidade da população também sobre a preservação dos mananciais. O lançamento de esgotos domésticos em rios, lagos e outras fontes pode prejudicar em muito o abastecimento. “A água vem desses mananciais e passa por tratamentos até chegar às nossas torneiras. Muito do que a gente fala é no sentido de cuidarmos dessas fontes, sobretudo, quando atuamos em comunidades rurais. É um ciclo. A gente tira a água do meio ambiente e vai devolver, então, quanto mais limpa e tratada, melhor será para a gente dentro desse mesmo ciclo”, afirma.

