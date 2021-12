Plataforma Diálogos Insubmissos lança livros de autoras negras nordestinas

Em seu primeiro livro físico, a plataforma literária Diálogos Insubmissos reúne ensaios de nove autoras negras nordestinas. Batizada de Insubmissão Intelectual de Mulheres Negras Nordestinas, a obra traz textos produzidos no contexto da pandemia da covid-19 e é fruto de parceria com a fundação alemã Rosa Luxemburgo.

Organizada pelas pesquisadoras Dayse Sacramento, Manoela Barbosa e Nubia Regina, a coletânea já havia sido lançada em e-book. A distribuição é gratuita e uma cota dos exemplares será doada a organizações de mulheres negras e escolas públicas indicadas pelas autoras. “Nos interessa, com a publicação, romper com os estereótipos regionais e raciais, trazendo para a cena imagens positivadas de pessoas negras, sobretudo de mulheres negras e suas intelectualidades em movimento”, afirma Dayse Sacramento, idealizadora do Diálogos Insubmissos.

Os textos do livro são: Pandemia de Covid-19: Entre Vidas Negras e a Morte, da baiana Joanice Conceição; Memória como Lugar de Origem, da alagoana Kika Sena; Mulheres Negras: Tramando Resistências e Liberdade no Ceará, da cearense Francisca Maria Rodrigues Sena; Filha, Diga o que Vê. Sopro Ancestral e Escrita Feminina Afro-brasileira, da paraibana Danielle de Luna e Silva; Nordeste Maravilha. Recife: Coração Cultural do Brasil, da pernambucana Denise ´Ògún Botelho; A Minha História é Talvez Igual a Sua. Viveres de uma Mulher Negra no Brasil do Tempo Presente, da Piauiense Iraneide Soares da Silva; Mulheres Afro-potiguares: uma Experiência de Aquilombamento, da potiguar Stéphanie Campos Paiva Moreira; Tempos de Atravessar: Eu, Mulher Negra, Movo-me sem Cessar, da sergipana Yérsia Souza de Assis e Futuro Possível é a Construção de um Passado que Garante o Presente, da maranhense Zica Pires.

A plataforma também lançou o e-book Slam Insubmisso 2021, antologia bilíngue que reúne 15 poemas das slammers e poetas Carmen Kemoly (Maranhão), Jessica Preta (Pernambuco) e Van Cerqueira (Bahia). A obra é um dos prêmios oferecidos às três finalistas do Slam Insubmisso, que foi realizado neste ano no formato virtual. O livro está disponível no site (https://rosalux.org.br/).

A plataforma literária Diálogo Insubmissos (DIMN) foi criada em 2017 para promover a produção literária feminina negra, dialogando com outras linguagens artísticas.