Plataforma digital da Ademi oferece mais de mil imóveis com condições especiais

Em tempos de pandemia do novo coronavírus, o sistema de home office foi adotado por milhares de empresas na Bahia. Desta forma, vários trabalhadores que ficavam horas e horas fora de casa estão passando muito mais tempo no próprio lar. E alguns acabaram percebendo certos 'defeitos' em suas moradias - seja um ambiente com a decoração incompleta, uma parede com pintura manchada, um sofá velho, um vizinho barulhento. Mas e quando esses incômodos se tornam tão insuportáveis que te fazem querer se mudar, em meio ao isolamento social?

Pensando em trazer facilidades para quem quer trocar de endereço nesse período, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi-BA) lançou o evento online A Casa Que Eu Quero.

A iniciativa reúne mais de mil unidades, entre apartamentos, lotes e villages. Com uma uma plataforma digital e interativa, é possível negociar pela internet. Dá para conversar com os corretores, tirar dúvidas, ver imagens e vídeos dos empreendimentos e negociar a compra do imóvel, tudo sem precisar sair de casa.

O empresário Roberto Campello, de 31 anos, está nessa procura por um novo apartamento, em meio à pandemia. E, para ele, sites como esse são um verdadeiro facilitador.

"Eles ajudam muito. As fotos não são a mesma coisa de estar no local, mas colaboram bastante. A visita online, onde dá para fazer o tour, também tenho achado bem interessante. Sem dúvida, esses sites têm sido de grande contribuição para que você consiga ter uma visualização melhor. Até porque são bem ricos com relação às fotos e às informações dos imóveis em si. Acho bem positivo", comentou.

Em Salvador, A Casa Que Eu Quero tem imóveis em 20 bairros, como Pituba, Caminho das Árvores, Rio Vermelho, Itaigara, Iguatemi, Graça, Cabula, Horto Florestal, Vila Laura, Jardim Armação, Jaguaribe, Imbuí, Itapuã, Cidade Jardim, São Lázaro, entre outros.

Com apartamentos de quatro suítes em São Lázaro, o Terrazzo San Lázzaro, da construtora Santa Helena, tem unidades disponíveis no site da Ademi

(Foto: Divulgação)

Mas a capital baiana não está só: a plataforma também oferece empreendimentos em Lauro de Freitas, em Vilas do Atlântico e Buraquinho; em Camaçari, com Abrantes e Jardim Limoeiro; em Mata de São João, em Imbassaí e Sauípe; e em Esplanada, na área de Baixio.

"Nesse período, as pessoas estão reavaliando o próprio lar, a partir do momento que estão passando mais tempo nele. Estar em ambiente agradável, em que você se sente bem e seguro se mostrou imprescindível. Por isso a Ademi vem facilitar o acesso ao tão sonhado lar”, disse Claudio Cunha, presidente da Ademi-BA.

A plataforma estará disponível até o dia 7 de julho. Segundo a associação, muitos empreendimentos oferecem até 90% de financiamento e 6 meses para começar a pagar a prestação. Os valores partem de R$ 122.900,00, que podem ser financiados por meio do Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Há também imóveis com financiamento por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Participam as empresas DEC, MVL, JVF, INOVA, GRÁFICO, LPL, PRIMA, CIVIL, OR, KUBO, BRL, SEVEN, MRV, Matriz, Barcino Esteve, Santa Helena, Franisa, Costa Andrade, CPL Construtora, Santa Emília, Conie, Concreta, Almeida Matos Engenharia, Tenda, Jequitibá e Sertenge.

"Estamos com flexibilização nas formas de pagamento e nossos corretores estão orientados a analisar cada proposta de forma particular. Acreditamos que essa campanha irá gerar maior visibilidade para os projetos durante essa fase, com condições seguras para as pessoas em busca do seu novo lar", comentou a diretora de marketing da Santa Emília, Luciana Segura.

Entre os empreendimentos oferecidos pela empresa está o Residencial Jardim Imperial, no Cidade Jardim, pronto para morar. As unidades têm 87m², de três quartos com uma suíte, ou 112m², de quatro quartos, sendo uma suíte. Com espaço de lazer incluindo área de playground e quadra de esportes em tamanho oficial, custam a partir de R$ 601.779,00.

A plataforma A Casa Que Eu Quero também é comemorada pelo CEO da Sertenge, Eduardo Villa Nova. "Nosso atendimento digital, por meio de Whatsapp e e-mail, está munido de todas as ferramentas necessárias para atender aos clientes com agilidade e segurança. Em nosso site é possível, inclusive, solicitar simulação das condições de pagamento", disse.

A Sertenge traz no site da Ademi opções como o Bellavitta Residencial, localizado na Avenida Aliomar Baleeiro, Jardim Nova Esperança. Pronto para morar, a unidade tem apartamentos de 44m², com dois quartos, em um condomínio de sete torres. Com infraestrutura que possui piscina adulto e infantil, salão de festas e de jogos, academia, quiosque com churrasqueira, parque infantil e jardins, as últimas unidades estão a partir de R$ 151.800.

O Bellavitta Residencial tem unidades a partir de R$ 151.800

(Foto: Divulgação)

Quem prefere conhecer o imóvel pessoalmente, antes de fechar o negócio, também tem a oportunidade. Empresas como a Santa Emília e a Sertenge estão oferecendo visita guiada, com agendamento prévio e disponibilização de máscaras e álcool em gel.

Vantagens da plataforma A Casa Que Eu Quero:

Vários empreendimentos oferecem até 90% de financiamento e 6 meses para começar a pagar;

Dá para conhecer o imóvel em imagens e vídeos, fazendo um tour virtual sem precisar sair de casa durante a pandemia;

O site possibilita conversar com os corretores e tirar dúvidas;

Há imóveis de diferentes construtoras, em diversos bairros e cidades e com variados tamanhos;

Lançamentos com condições especiais e menores taxas de juros;

Os valores partem de R$ 122.900;

Se ainda preferir visita guiada, é possível fazer o agendamento prévio;

Onde há oferta dos imóveis?

Em Salvador, as unidades estão distribuídas em 20 bairros: Pituba, Caminho das Árvores, Rio Vermelho, Itaigara, Iguatemi, Graça, Cabula, Horto Florestal, Vila Laura, Jardim Armação, Jaguaribe, Imbuí, Itapuã, Cidade Jardim, São Lázaro, Jardim Nova Esperança, Jardim das Margaridas, Nova Brasília, Fazenda Grande e Cajazeiras.

Em Lauro de Freitas, há unidades em Vilas do Atlântico e Buraquinho. Em Camaçari, estão em Abrantes e Jardim Limoeiro. Em Mata de São João, os empreendimentos são em Imbassaí e Sauípe. Já Baixio é a área com imóveis à venda no município de Esplanada.

Como participar?

Para conferir as unidades à venda, acesse o site A casa que eu quero. No endereço estão os contatos das imobiliárias e corretores, além de todas as informações sobre os imóveis à venda.