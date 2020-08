Plataformas digitais

Nunca se viu em todo mundo uma grande proliferação de exposições virtuais. Isso se dá pela pandemia, pelo coronavírus, que já produziu museus, palestras e encontros virtuais de artistas que discute arte e buscam novos caminhos.

Muitos críticos de arte apresentam lives, que são uma excelente oportunidade para se ter informações, estabelecer trocas de saberes.

Salvador acaba de ganhar mais um espaço dedicado às artes. A Casa Rosa. Um antigo casarão no bairro do Rio Vermelho, construído no século XX para abrigar eventos literários, agora retoma as atividades, com artes visuais.

Sob gestão da Associação Viração, o espaço fez uma inauguração online, com a abertura do site oficial (casarosasalvador.com.br) e da exposição virtual Benção, com obras de mais de 60 artistas do cenário baiano.

Com curadoria de Isabel Gouvêa e Rose Lima, a mostra traz artistas já consagrados e alguns que estão no início da trajetória. Entre os nomes estão: Adenor Gondim, Alberto Pitta, Alex Simões, Bel Borba, Daniela Steele, Davi Cavalcanti/VJ Gabiru, J. Cunha, Márcia Ganem, Mariana David, Pedro Alban, Péri, Rogério Sampaio.

Com proposta de ser um espaço multilinguagem, a Casa Rosa irá disponibilizar o teatro Cambará, o pátio Viração, a galeria-foyer, a sala Rosa e o café-bar.

Na semana passada, em São Paulo, com a participação das galerias que integram o SP – Arte – Festival Internacional de Arte de São Paulo, a feira virtual SP – Arte Viewing Room, reafirmando o firme compromisso com o mercado profissional das artes, reacendeu a mostra ao apresentar uma coletiva com os artistas do seu acervo.

A SP – Arte completaria este ano sua 16º edição, que foi suspensa tendo como motivo o agravamento da situação envolvendo a covid-19 no Brasil. Além das trocas de informações, movimenta um mercado de milhões de reais.

A Paulo Darzé Galeria participa deste evento desde a primeira edição e se integra a essa nova ação cultural apresentando obras do seu acervo.

A exposição Leonardo Da Vinci: 500 Anos de um Gênio, ganhou esta semana a possibilidade de visitação virtual. Inaugurada em novembro no Museu da Imagem e do Som (MIS), na capital paulista, a mostra física está com visitação suspensa desde março por causa da pandemia. Agora, com a criação do MIS Experience, segundo a organização, de modo totalmente imersivo, o visitante conhece na ação digital a vida e o legado do artista italiano por meio de uma experiência inédita no país.

A mostra ainda apresenta os Segredos de Mona Lisa com uma análise da pintura mais famosa do mundo.

A exposição digital fica disponível até 20 de dezembro.