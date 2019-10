PM agride mulher que dançava em frente a viatura em SP; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um policial militar agrediu com um chute uma jovem que dançava em frente a uma viatura, na Rua Peixoto Gomide, região central de São Paulo. Segundo o jornal Extra, a situação ocorreu na noite do último domingo (13). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a jovem faz a performance em frente ao carro da polícia, que estava parado no local de uma ocorrência.

Um PM ainda não identificado se aproxima dela e dá um chute na moça, que se levanta. Ela também não teve a identidade divulgada. Logo depois da agressão, a jovem tenta entender a situação e leva uma cabeçada do mesmo policial. Após a segunda agressão, a mulher se afasta.

Jovem dança funk em frente a viatura da PM enquanto outras pessoas filmam tudo durante uma ocorrência e veja só no que deu. Parece que foi em São Paulo. pic.twitter.com/BpytTWgh9X — Rio de Nojeira (@RiodeNojeira) October 16, 2019 Assista.

Um grupo de pessoas e outro policial assistem a cena, mas não interferem. É possível ver o militar segurando uma caixa de som no momento da agressão.

Em nota, a Polícia Militar de São Paulo informou que a equipe foi solicitada para o atendimento de perturbação do sossego público, no Centro da capital paulista, e está apurando os fatos, e analisando a imagem que está em circulação nas redes.

Em Salvador

Uma situação bastante semelhante ocorreu em Salvador, em dezembro do ano passado. Uma jovem não identificada dança de forma sensual em frente a uma viatura da PM, na Rua Guillard Muniz, uma área de bares badalados apelidada de Baixo Itaigara.

No vídeo, que também circulou nas redes sociais, uma jovem loira rebola e se insinua para os PMs dentro da viatura, enquanto os frequentadores dos bares ao redor riem da atitude ousada. Segundo testemunhas, os policiais levaram a situação com bom humor. O caso chegou a ser levado à Corregedoria da PM, para que a conduta dos policiais fosse avaliada. Assista à gravação.