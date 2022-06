PM apreende arma carregada em quarto de hotel do cantor Henrique, da dupla com Juliano

Uma arma pertencente ao cantor sertanejo Henrique, da dupla com o irmão Juliano, foi apreendida pela Polícia Militar dentro de um quarto de hotel, em Americana, no interior de São Paulo. O cantor deixou a arma carregada, junto com outras munições e um coldre, enquanto fazia um show na cidade.

Funcionários do estabelecimento faziam a limpeza do quarto quando encontraram o objeto. Assustados, eles acionaram a PM, que foi até o local verificar a situação. Segundo O Globo, pessoas ligadas à dupla ligaram para o estabelecimento para justificar a presença da arma no quarto. Uma delas chegou a dizer que a arma seria de um capitão da Polícia Militar da Bahia - a informação foi desmentida depois.

Por conta da confusão sobre a origem da arma, a PM resolveu apreender o artefato e registrar um boletim de ocorrência na Central de Polícia Judiciária.

Em nota, a assessoria do cantor confirmou que a arma pertence ao artista, informou que ele possui porte legal e a arma está devidamente registrada. Ainda de acordo com o comunicado, o artefato teria ficado "em segurança junto a outros itens pessoais no hotel em que [Henrique] estava hospedado".

A nota diz também que Henrique tomou o cuidado de avisar o hotel, através de sua equipe, sobre a arma em seu quarto e, pediu para um policial retirá-la. Ainda de acordo com a assessoria de Henrique, o cantor é competidor em algumas modalidades de tiro e "dedica um tempo para treinar em locais adequados".