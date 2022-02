PM aumenta policiamento em Tancredo Neves após tiroteio

A Polícia Militar intensificou o policiamento na tarde de sábado (25) no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O motivo foi uma troca de tiros entre os policiais e suspeitos na região.

Ainda de acordo com a PM, os policiais foram acionados para verificar uma denúncia de que havia homens armados na localidade conhecida como Buracão.

Ao chegar no local, os militares foram surpreendidos com tiros de arma de fogo contra as viaturas. Houve revide e os suspeitos fugiram. Não há informações sobre feridos.

Em janeiro, um homem morreu e dois policiais militares acabaram baleados após confronto, durante uma operação no mesmo bairro. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da 1ª, 23ª, 47ª, 48ª, 50ª e 82ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) participavam da Operação Vetor Aéreo, com o apoio de aeronaves do Grupamento Aéreo (Graer), quando se depararam com homens armados, que passaram a efetuar disparos de armas de fogo contra os pms.