PM desmonta acampamentos de caça ilegal em Porto Seguro

Uma denúncia levou policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA) a um acampamento de caçadores em Porto Seguro, no sul da Bahia.

A busca aconteceu pelo Rio dos Frades e pela mata, onde seis acampamentos foram localizados. No local, foram apreendidas seis espingardas, uma garrucha, 27 trabucos, esferas de aço e de chumbo, recipientes com pólvoras e buchas de pano. Os caçadores não foram encontrados.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Porto Seguro, onde todo material apreendido foi apresentado.

A caça contra animais silvestre sé crime previsto por lei e só pode acontecer com uma licença ou autorização do Ibama ou de algum órgão estadual de proteção à natureza. Mesmo a caça esportiva sem autorização configura o crime.

Foto: Divulgação/PM

Decreto de Bolsonaro não autoriza caça

Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto que permite que atiradores esportivos, caçadores e colecionadores de armas possam andar com armas de fogo carregadas. O documento também dá posse automática a praças das Forças Armadas com mais de 10 anos de serviço.

O acesso à munição para essas categorias será ampliado de 50 cartuchos para 1 mil. No entanto, isso não significa que a caça está permitida no país. "Fomos no limite da lei. O que a lei abria oportunidade para nós, fomos no limite", disse o presidente. Ele também ressaltou que "ninguém está liberando caça no Brasil" e disse que mudanças nas regras para caça de animais no País teria de passar pelo Congresso.