PM destrói plantação com 4,7 mil pés de maconha no norte da Bahia

Uma plantação com 4,7 mil pés de maconha foi destruída nesta sexta-feira (27) em Curaçá, no norte da Bahia, por policiais da 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), em uma operação batizada de Terra Limpa.

O local foi encontrado pelos PMs em uma ilha do Rio São Francisco. Todos os pés achados na roça foram incinerados. A plantação era irrigada a balde com água do rio. Nenhum suspeito foi localizado. Apenas amostras da droga foram retiradas para registro do caso na delegacia da região.

Ao todo, a Operação Terra Limpa descobriu e destruir mais de 22 mil pés de maconha em Curaçá, mais de 370 mil pés em Sento Sé e mais 20 mil pés em Remanso.

“A atuação policial continuará a garantir a segurança e a tranquilidade da população”, avalia o coronel Valter Araújo, que está à frente do Comando de Policiamento da Região Norte (CPRN) da PM. Ele ainda destacou a importância do trabalho conjunto com o Comando de Policiamento Especializado (CPE).