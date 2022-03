PM dispara contra ex-companheira, e morre baleado com a própria arma após contragolpe

Um policial militar da reserva, identificado como Marcos Sanches, morreu baleado com a própria arma, neste domingo (27), na cidade de Conceição do Jacuípe. Ele foi atingido pela ex-companheira, a quem antes havia ameaçado e também atirado contra.

A Polícia Militar informou que Sanches não aceitava o fim do relacionamento e esteve na casa da ex-companheira, iniciando uma discussão. Durante a briga, ele sacou a arma e contra ela. No entanto, mesmo ferida, a mulher usou a arma do próprio militar para se defender e também disparou contra ele. Os dois foram socorridos para um hospital. O homem não resistiu.

A mulher foi transferida para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela. A delegacia de Conceição do Jacuípe investiga o caso.