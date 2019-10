PM é baleado após reagir a tentativa de assalto na Estrada das Barreiras

Um policial militar de 47 anos, que não teve a identidade divulgada mpela corporação, foi baleado na madrugada desta quarta-feira (9), após reagir a uma tentativa de roubo na Estrada das Barreiras. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime foi cometido por indivíduos armados e ocorreu por volta das 3h.

Ainda segundo a PM, o militar reagiu, mas foi atingido na região do glúteo. Familiares socorreram o policial para o Hospital Roberto Santos, onde passou por procedimentos médico. Segundo a equipe médica, o PM não corre risco de morte. Os criminosos fugiram e nenhum pertence foi roubado da vítima.

No boletim de ocorrência registrado no posto policial do Hospital Roberto Santos consta que o PM trafegava de moto pela Estrada das Barreiras, quando foi surpreendido por homens armados que efetuaram vários disparos. Segundo um amigo da vítima, que pediu para não ser identificado, ele voltava do trabalho quando ocorreu o crime. O amigo contou ainda que, mesmo baleado, o policial conseguiu pilotar a moto até em casa. Ele foi socorrido para o Roberto Santos por um cunhado que é seu vizinho.

Ainda segundo a ocorrência, com o PM foram encontrados uma mochila contendo o fardamento funcional, um carregador de pistola com 11 cartuchos de arma .45, cartões de bancos, celulares e documentos pessoais do seu veículo. Além do registro de arma de fogo. Os objetos foram entregues ao Departamento de Comunicação Social da PM. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.