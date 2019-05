PM é baleado por colegas ao atirar em morador de rua na Bahia

Um policial militar à paisana foi baleado na madrugada desta quinta-feira (9) em Itabuna, no Sul da Bahia, por outros PMs. De acordo com informações da Polícia Militar, uma guarnição do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ª BPM - Itabuna) atirou contra um homem que abriu fogo contra outro indivíduo na Avenida J. S. Pinheiro, por volta de 1h50.

O agente foi atingido no ombro e na mão e só se identificou como policial militar após receber os tiros.

De acordo com a 6ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin - Itabuna), onde o caso foi registrado inicialmente, o PM atingido estaria correndo atrás de um usuário de drogas. O homem correu em direção da viatura da Polícia Militar, que reagiu atirando no PM.

Ambos foram socorridos para o Hospital Base de Itabuna e encaminhados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

O caso está sendo tratado como tentativa de homicídio e será investigado na Delegacia de Homicídios da região. O policial passará por uma audiência de custódia.