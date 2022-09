PM em serviço é baleado por criminosos no bairro de Tancredo Neves

Um policial militar foi baleado na manhã desta terça-feira (9), por volta das 9h, quando estava a serviço na localidade do Sovaco da Cobra, no bairro de Tancredo Neves.

De acordo com informações da PM, os policiais receberam a denúncia de um roubo próximo à localidade e, quando se aproximaram com a viatura, foram recebidos a tiros por criminosos. No ataque, um dos militares foi atingido na perna.

O PM, que não teve seu nome informado, foi socorrido para uma unidade hospitalar e precisou ser submetido a uma cirurgia. Ele permanece internado e seu quadro de saúde é considerado estável.