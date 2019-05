PM faz mulher e filhos reféns na zona norte do Rio

Um policial militar está há 12 horas mantendo a família refém na zona norte do Rio de Janeiro. André Luiz, mantém a mulher Luciana Arminda, de 45 anos, e os dois filhos gêmeos, de 11 anos, reféns desde as 20h de terça-feira (14).

Policiais militares, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Batalhão de Ações com Cães (BAC), atiradores de elite e militares do Exército estão no local e isolaram o prédio para negociar a liberação das vítimas.

Uma psicóloga e uma major da PM também participam da negociação. "A situação aqui é muito tensa. Ele sacou uma arma e está ameaçando a mulher e os filhos. Ele já tem histórico aqui no prédio de brigar com a esposa. Vizinhos já o viram agredindo a mulher", contou um vizinho, sem se identificar.

Moradores ouviram gritos do apartamento e chamaram a polícia. "Ela começou a gritar. Depois disso, uma vizinha ligou para a portaria, que acionou a polícia. O motivo das brigas seria uma possível traição dela", completou.

Uma amiga de Luciana disse que a esposa do policial era ameaçada há pelo menos 1 ano. "Ela tem muito medo dele. Luciana já vinha reclamando que ele já brigava com ela há muito tempo. Ele era truculento. Ameaçava. Não a deixava sair sozinha com os dois filhos, apenas com um deles, para evitar que ela fugisse de casa. Ele era um lobo na pele de um cordeiro".

Luciana chegou a denunciar o marido, mas não pediu separação por medo dele, contou a amiga. "Luciana tem muito medo dele. Já chegou a denunciar ele, mas a delegada orientou a não tomar nenhuma providência até o processo ser consolidado. Ela não pediu a separação por temer o marido".