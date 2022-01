PM faz operação em Alto de Coutos e busca suspeitos de matar fisioterapeuta

A Polícia Militar fez uma operação nesta terça-feira (4), no bairro de Alto de Coutos, para localizar possíveis envolvidos na morte da fisioterapeuta Valéria Maria Cardoso dos Santos Teles, 27 anos. Ela foi morta nos primeiros minutos de 2022, após ser atingida por uma bala perdida quando bandidos comemoravam a virada de ano com rajadas de tiros pro alto.

A ação da polícia para localizar os envolvidos no crime começaram ainda no sábado (1°) e seguiram nesta terça, com uma operação de inteligência. Segundo o major comandante da 18° Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi), Luiz Paulo Neri, os disparos foram realizados por “indivíduos criminosos” que também seriam responsáveis por traficar drogas no local, mas isso só será confirmado após a investigação. “Alguns desses indivíduos já estão catalogados, mas não sabemos precisar quem ou quais foram os indivíduos que efetuaram os disparos”, explica o major.

Além da equipe de inteligência que realiza o levantamento de suspeitos na área, a Polícia Militar também está com policiamento de motocicleta, viatura e outros grupos fazendo incursão de becos e vielas para identificar os envolvidos no crime. A suspeita é que os bandidos também fazem parte de uma facção criminosa e estão ligados ao tráfico. “Fazemos rondas, abordagens e identificação. A ação vai durar o tempo que for necessário para localizar esses indivíduos”, destaca Neri.

Relembre o caso

Nos primeiros minutos de 2022, a fisioterapeuta Valéria Maria Cardoso dos Santos Teles, 37 anos, comemorava a chegada do Ano Novo com parentes em frente à casa da mãe, em Alto de Coutos. Na hora, Valéria foi buscar umas taças para continuar a celebração, mas caiu assim que pôs os pés na varanda. Ela tinha sido atingida por uma bala perdida quando bandidos comemoravam a virada de ano com rajadas de tiros.

"Logo após a meia noite, a família escutou barulho de tiro, mas foi um pouco mais distante daqui da rua. Nesse instante, Valéria entrou sozinha para pegar as taças e desabou logo em seguida. Chegamos a pensar que ela teve um mal súbito, porque estava meio gripada. O sangue que escorria na testa acreditávamos que era fruto de uma pancada na cabeça durante a queda", contou o irmão de Valéria, o eletrotécnico Cesário Santos Neto, 35.

Valéria foi socorrida da Rua Golan direto para o Hospital do Subúrbio. "Até então, não sabíamos a extensão da gravidade. O médico achou estranho que o sangramento não parava e fez uma tomografia na cabeça. Foi quando ele descobriu que havia um projétil alojado na cabeça de minha irmã. O médico então queria fazer uma cirurgia mas precisava conter o sangramento, o que não estava sendo possível. Às 3h ele nos disse que ela havia falecido", contou Cesário.