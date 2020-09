PM ocupa bairro do Lobato para ação de combate ao tráfico de drogas

Com o intuito de combater o tráfico de drogas no bairro do Lobato a Polícia Militar iniciou na sexta-feira (19), uma operação para controle e ocupação no bairro. A operação que ocorre 24 horas por dia, sem tempo de duração determinado, segundo a PM-BA, tem como objetivo reduzir os índices de crimes violentos letais na comunidade.

Cerca de 200 policiais participam da ação, que conta também com helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer), viaturas, uma base móvel, motocicletas e cães policiais. Um drone está ajudando no reconhecimento e monitoramento das principais vias de acesso do bairro.

Ainda não há informações sobre o número de detidos ou de apreensões. Todo o efetivo está efetuando diversas abordagens em locais estratégicos, indicados pelo setor de inteligência, através do levantamento dos principais suspeitos do local.

Durante a ação policial, as guarnições das companhias especializadas estão também atuando em patrulhamento urbano com ocupações em localidades de alto risco.

A operação reúne policiais do Batalhão de Choque, do Comando de Policiamento Especializado (CPE), da 14ª CIPM e o reforço das tropas de Policiamento Tático Móvel (Patamo), das Operações Gêmeos, Esquadrão de Polícia Montada e da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).