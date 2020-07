PM publica resultado provisório de prova de títulos para oficial de saúde

O resultado provisório da prova de títulos para o concurso de oficiais da saúde da Polícia Militar da Bahia foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (28). Lançado pela Secretaria da Administração (Saeb) e pela PM em 2019, o concurso teve provas em 26 de janeiro e tem validade de um ano, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

Os candidatos poderão consultar o resultado provisório no site da organizadora, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (www.ibfc.org.br), e no Portal do Servidor (www.portaldoservbidor.ba.gov.br). De acordo a publicação desta terça, os interessados poderão interpor recurso no prazo de dois dias úteis, a partir de 29 de julho, exclusivamente pela internet, no endereço da organizadora.

São 17 vagas de nível superior para médico e odontólogo. Os aprovados assumirão posto de 1º Tenente. As vagas para médico estão em Salvador, Barreiras, Itabuna e Juazeiro. Serão convocados cardiologistas, ortopedistas, psiquiatras e clínicos gerais.

Já as vagas para odontólogo são para atuar em Salvador, Itabuna e Juazeiro. Na capital é preciso ser especialista em Implantodontia, Periodontia e Prótese Dentária. Nos municípios do interior, as vagas são para Cirurgião Dentista. As convocações irão observar a necessidade da administração pública.