PM realiza união coletiva de 19 casais

Foi há 34 anos, mas o sargento reformado Valdomiro Alberto, 74 anos, ainda lembra com precisão o dia em que conheceu a futura esposa, Maria Celeste Botelho, 57 anos. Eles viviam em Lençóis, na Chapada Diamantina, e ambos tinham saído de casamentos mal sucedidos. O amor começou tímido, mas os dois logo perceberam que seria algo mais. Nessas mais de três décadas de união só faltava uma coisa, casar. Faltava.

Nesta sexta-feira (22), Valdomiro e Maria Celeste resolveram a pendência e oficializaram a união. Eles foram um dos 19 casais que participaram da 7ª edição do casamento coletivo realizado pela Polícia Militar. O encontro aconteceu no Clube dos Oficiais, na unidade do Dendezeiros, e deixou muita gente emocionada.

No total, 19 casais disseram 'Sim' (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A juíza Newcy Mary Cunha, da 1ª Vara de Família, realizou a cerimônia. Ela pediu que o casal fosse até a frente do altar e contasse para os outros noivos e convidados o segredo para um relacionamento tão duradouro. Valdomiro aproveitou a oportunidade para se declarar para a esposa, e se emocionou antes e depois de trocar as alianças.

“Começamos um namoro que, graças a Deus, deu certo. São 34 anos. Ela é uma pessoa que me faz feliz. Todo ser humano precisa de carinho e compreensão. Eu saí de um casamento que era apenas desespero e agonia. Com ela, eu encontrei a felicidade de ter um ao outro, com mais compreensão e amor. Ela é a mulher da minha vida” disse, arrancando aplausos e gritos do público.

Valdomiro e Maria Celeste emocionaram o público (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Maria Celeste não ficou atrás. “Quando eu o conheci fiquei meio assim, porque tinha saído de um casamento ruim tinha 1 ano e seis meses, mas, aos poucos, fomos nos conhecendo. Ele é um homem maravilho e eu não ia deixar para outra. O que é meu é dele e será assim até o fim das nossas vidas”, afirmou, provocado outra salva de palmas.

A Banda Primeiro Som deu a deixa para a entrada dos 19 pares. O grupo é um projeto do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) que é aplicado nas Bases Comunitárias de Segurança (BCS). Os músicos capricharam no repertório e o clássico ‘Eu sei que vou te amar’, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, fez couro entre os convidados.

Crianças fizeram os papéis de pagem e dama de honra (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A sargento Doralice Portela, 45, trabalha no Departamento de Promoção Social da PM, unidade responsável por organizar os casamentos, e tentou segurar as lágrimas. Esse ano ela teve um motivo especial para estar emocionada, foi uma das noivas. Depois de 21 anos de relacionamento com o subtenente Ademir Abreu, 57, o casal oficializou a união.

“Estou muito feliz. Nos conhecemos em outro momento, não foi na polícia, apesar de nós dois já estarmos na corporação. Ele disse que era policial e eu contei que também era. Foram 21 anos de namoro até esse momento. A Polícia Militar nos ofereceu essa oportunidade. Estou muito, muito feliz”, contou, entre sorrisos.

Doralice e Ademar estão juntos há 21 anos (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

Essa é a 7ª edição do casamento coletivo da PM. Dos 38 noivos, 21 são policiais militares de diversas unidades operacionais e administrativas. O comandante geral, coronel Anselmo Brandão, compareceu à cerimônia, assistiu tudo de perto do altar e disse estar emocionado.

“É como se estivesse casando um filho. É o mais importante pra mim. Ainda mais quando vejo a alegria não só dos casais, dos policiais, mas de todos. É como se estivesse entrando numa igreja ou cartório junto com alguém que eu tive a oportunidade de formar, criar e conduzir. Eles estão realizando um sonho e é muito bom saber que a Polícia Militar está proporcionando isso para seus policiais”, afirmou.

Noivos e convidados lotaram o Clube dos Oficiais (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A primeira edição do casamento coletivo ocorreu em 2001. As últimas cinco foram nos últimos cinco anos. A ideia da PM é manter a periodicidade de um evento a cada ano. Juntas, as sete edições promoveram a união de 368 casais.