PM resgata 211 animais silvestres que eram mantidos em cativeiro na Bahia

Policiais militares da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (CIPPA – Porto Seguro) flagraram um cativeiro onde eram mantidos dezenas de animais silvestres em uma fazenda no município de Itapebi, no Sul da Bahia. Os policiais chegaram até o local após receberem uma denúncia na tarde da última terça (8).

Os PMs se dirigiram ao local indicado e constataram uma grande quantidade de pássaros e jabutis mantidos em jaulas e gaiolas. Os pássaros eram, em sua maioria, cardeais. Também foram apreendidas 50 gaiolas.

Não havia ninguém no local, mas os dados do imóvel foram transmitidos ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis. Os animais foram entregues ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em Eunápolis, para posterior reintegração à natureza.

Esta é a segunda ação da PM somente nesta semana de combate ao cativeiro e ao tráfico de animais silvestres. Na segunda (7), policiais militares da

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa), com apoio da 64ª CIPM e do esquadrão de motociclistas Asa Branca, resgataram mais de 380 aves em Feira de Santana.