PMs são presos suspeitos de envolvimento em sequestro no Stiep

Dois soldados da Polícia Militar foram presos suspeitos de participar do sequestro de um homem no Stiep, em Salvador, na terça-feira (22). O caso foi registrado na Corregedoria e é investigado também pela Polícia Civil.

A PM diz a 39ª Companhia Independente (CIPM/Boca do Rio) foi informada por volta das 16h15 de ontem de que dois suspeitos de participar do sequestro estavam na Rua Professor Manoel Ribeiro, no Stiep, em um Fiat Punto branco. Uma equipe foi até o local averiguar a denúncia e flagrou dois PMs no carro descrito.

A denúncia diz que os suspeitos deixaram o Punto e sequestraram o homem, que dirigia um carro de luxo. Depois do crime, foram novamente deixados na região. A PM não informou onde os dois eram lotados. Também não informou sobre como aconteceu o sequestro, nem se o motorista vitimado foi liberado.

Os dois PMs foram encaminhados para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco). Também foram apresentados no local duas pistolas calibre 40, quatro carregadores de pistola e 52 munições, além de algemas, um pé de cabra, dois celulares, uma balaclava e dois coletes à prova de balas. O carro também foi apreendido.