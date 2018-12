Podcast #72: análise do elenco do Bahia e da Série A para 2019

Fim de Campeonato Brasileiro, fim de temporada para os clubes baianos. Se na edição #70 do Bate-Pronto Podcast, o ouvinte conheceu quem fica e quem sai no elenco do Vitória, contando aí os contratos assinados, na edição #72 é a vez do Bahia e do seu elenco. Os torcedores conhecerão quem tem vínculo longo, quem tem até o final do ano e quem interessa ao tricolor para o ano que vem. Mas antes, os ouvintes do podcast conhecem a opinião dos jornalistas do CORREIO Gabriel Rodrigues, Bruno Queiroz e Ivan Dias Marques sobre o formato da Série A, gestão dos clubes e o novo sistema de cotas televisivas para 2019.

Bate-Pronto Podcast #72

Bloco 1: Pontos corridos, gestão e as novas cotas de 2019 - a partir de 4:06

Bloco 2: Avaliação do elenco do Bahia e seus contratos - a partir de 19:59

Bloco 3 - Perguntas dos seguidores - a partir de 1:07:09

Trilhas desta edição: Ricardo Chaves - Acabou

