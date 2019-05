Podcast #83: os bastidores dos empresários e negócios do futebol

Após um longo recesso, VOLTAMOS!

E neste intervalo sem programas reformulamos o podcast para você, ouvinte do Bate-Pronto. A partir de agora nossos programas serão temáticos, explicando tudo sobre um tema do universo do futebol.

Bem-vindos à nova temporada!

Direitos econômicos, direitos de imagem, divisão do salário, multas, intermediação do agente, luvas, premiação, mecanismo de solidariedade... Você sabe MESMO o que significam esses termos tão comuns no dia a dia do futebol?

Não!? Não tem problema. Para explicar a fundo convidamos Marcelo Sant'Ana, ex-presidente do Bahia de 2015 a 2017 e agora empresário de jogadores de futebol.

Ainda conversamos alguns minutos sobre a passagem de Sant'Ana no Bahia. Ele quer voltar a concorrer à presidência em 2020?

Para ouvir agora, basta clicar no player abaixo ou fazer o download para escutar quando e onde quiser:

ATENÇÃO: O Bate-Pronto Podcast, gravado semanalmente pelos jornalistas do CORREIO, está disponível também no Spotify! Procure no aplicativo, assine e receba os programas em primeira mão. É de graça.

ATENÇÃO 2: Você também pode assinar o BPP e receber episódios no seu celular baixando um aplicativo de podcasts: Google Podcasts, SoundCloud, CastBox, Podcast Addict, Stitcher... Baixe e assine. É de graça.

Para ouvir no SoundCloud, clique aqui.

Para ouvir no Spotify, clique aqui.

Para ouvir os podcasts anteriores, clique aqui.

Bate-Pronto Podcast #83

Bloco 1:

O que é preciso para ser empresário de futebol? A partir de 02:57

Como é que o empresário ganha dinheiro? E quem paga? A partir de 14:12

Direito federativo, direito de imagem e salário: A partir de 20:32

O que são direitos econômicos e como se dividem? A partir de 28:26

Como se calcula a multa contratual? A partir de 37:48

Bloco 2:

Você se envolveu na transferência de Nilton para o CSA? A partir de 1:00:23

Vai concorrer de novo à presidência? A partir de 1:05:07