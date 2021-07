Podcast: busca pelo Litoral Norte e pela vida de feriadão sem fim

Por que tantas famílias estão 'fugindo' para o Litoral Norte da Bahia? Desde 2020, as prefeituras da região têm relatado um aumento significativo de pessoas que transformaram a antiga casa de veraneio em sua residência principal.

Cá entre nós, se você também está de home office, certamente já deve ter pensado nisso: desde que tenha internet, é possível realizar o seu trabalho de qualquer lugar do mundo. Praia, montanha, fazenda, o que você preferir.

Então, claro que essa migração de famílias para o Litoral Norte tem a ver com o advento do trabalho e do ensino remotos. Mas, o que mais motiva as famílias para essa mudança? Uma casa maior? Mais estrutura? Esperança de melhor qualidade de vida?

E tem mais: encontramos pessoas que fizeram um 'test drive' por lá, alugando uma casa por temporada ou se hospedando em hotéis que oferecem boa estrutura, inclusive para as crianças. Outra tendência reconhecida desde 2020.

Nesse 11º episódio do podcast O Que a Bahia Quer Saber, conversamos com pessoas que se mudaram para as praias ao norte de Salvador. Gente que adquiriu imóvel em plena pandemia e gente que fez esse 'pit stop', passando alguns meses por lá, mas que querem voltar o quanto antes.

Quais os benefícios dessa mudança de vida? Seria algo temporário ou essas famílias realmente pretendem morar por lá mesmo após a pandemia? De quais serviços ou infraestrutura elas sentem falta? O que elas projetam para o futuro?

Além disso, consultamos o mercado para saber como está reagindo a essa nova tendência. Quais as novas fronteiras do Litoral Norte? Quais regiões prometem ser o futuro da região? Quais praias ainda serão exploradas?

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.