'Poderia tirar em todos os ambientes', diz Bruno Reis sobre uso de máscaras

O prefeito Bruno Reis voltou a afirmar que Salvador já tem um cenário epidemiológico favorável a retirar a obrigatoriedade de máscaras em todos os ambientes. No fim de semana, o governador Rui Costa autorizou a liberação do uso de máscaras em ambientes abertos em todo o estado.

"A minha opinião era de que poderia tirar em todos os ambientes, mas a equipe do governo do estado entendeu que primeiro deveria retirar em ambientes abertos e depois observar", explicou.

Ainda segundo o prefeito, ele não pretende antecipar a retirada do uso obrigatório do equipamento em ambientes fechados até uma decisão do governo estadual. "Nunca tivemos divergência em relação à pandemia e não e teremos agora. Da minha parte não tem dificuldade, entramos nessa juntos e quero que a gente saia juntos", finalizou.