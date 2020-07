'Poderíamos ter finalizado mais', avalia Pivetti após eliminação do Vitória

A derrota do Vitória para o Ceará por 1x0, neste sábado (25), em Pituaçu, fez o Leão ser eliminado da Copa do Nordeste. Apesar do resultado ruim, o técnico rubro-negro, Bruno Pivetti, viu um lado bom: a atuação do seu time. Porém, cobrou mais finalizações dos seus jogadores.

"No primeiro tempo, nós tivemos bons momentos. Depois de 15 minutos do primeiro tempo, nós começamos a impor o nosso jogo e tivemos mais posse de bola. Faltou à equipe um pouco mais de contundência nas finalizações, para que nós pudéssemos ser mais eficientes ofensivamente. Infelizmente, sofremos o pênalti, sofremos o gol", avaliou Pivetti.

"No segundo tempo, voltamos melhor. Tivemos boas oportunidades no último terço do campo. Faltou ainda contundência, maior número de finalizações'', continuou.

Para o treinador, o Vitória precisa trabalhar nesse quesito. "Creio que a equipe necessite evoluir neste sentido (...) Nós tivemos uma dominância do jogo significativa. Mas poderíamos, na minha opinião, ter finalizado mais. Tentamos até o fim. Não faltou luta. Não faltou empenho por parte de todos os jogadores. Fizemos o possível".

O técnico, agora, quer foco nas outras competições. "É olhar para frente. Temos outros desafios na temporada. E temos a convicção que temos condições de fazer um bom papel no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Série B", afirmou.

Neste domingo (26), o Leão entra em campo contra o Doce Mel às 16h, pela última rodada da fase classificatória do estadual, no Joia da Princesa, em Feira de Santana. Para avançar às semis, não pode perder e precisa de uma combinação de resultados. "Vamos com o máximo de esforço para o jogo de amanhã, com o objetivo de conquistar a vitória e, consequentemente, a classificação", disse Pivetti.