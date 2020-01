Poliana, ex-esposa de Victor Chaves, vive reclusa após separação

Poliana Bagatini viu seu nome novamente voltando aos noticiários após um vídeo de seu ex-marido, o cantor Victor Chaves, ser divulgado onde aparece a agredindo dentro de um elevador (assista abaixo).

Após se separar do cantor sertanejo em fevereiro de 2017, quando o assunto foi falado pela primeira vez, ela decidiu começar a viver de forma reclusa. Segundo informações do programa Balanço Geral, ela estaria morando com os pais numa cidade do interior de São Paulo. O nome do local foi resguardado pela atração da Record.

Vídeo do cantor Victor agredindo mulher é divulgado por TV

Mesmo com todo o assunto repercutindo e todos os olhares voltando-se para ela e o ex, a postura adotada foi se manter em silêncio, nunca dando qualquer declaração para a imprensa.

Só agora, Victor Chaves foi condenado em primeira instância pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) por ter agredido a ex-mulher Ele recebeu a pena de 18 dias de prisão em regime aberto, decisão da qual ainda irá recorrer. Além disso, ele terá de pagar uma indenização de R$ 20 mil.

Poliana aparece ao lado dos filhos

Assim que o caso começou a ganhar visibilidade, Poliana também desapareceu das redes sociais, deletando as suas contas. O último registro onde ela aparece foi feito durante o aniversário de dois anos do filho João Luiz. Era dele que estava grávida quando passou pela situação que foi registrada pela câmera do elevador.

Quase três anos após as agressões do cantor Victor contra a sua ex-esposa, a empresária Poliana Bagatini, as imagens do ato foram divulgadas na noite do último domingo (12) pelo programa Domingo Espetacular da TV Record.

Nas imagens, a ex-dupla de Léo aparece empurrando e chutando Poliana. No final do ano passado, o cantor foi condenado por vias de fato, que é agressão sem deixar lesões aparentes. A pena foi de 18 dias de prisão simples em regime aberto, que pode ser convertida em trabalhos comunitários. As agressões ocorreram em fevereiro de 2017,

O vídeo veiculado pela Record é do circuito interno de câmeras do prédio em Belo Horizonte onde o casal morava e, segundo o canal, faz parte do processo. A juíza do caso decretou o fim do segredo de Justiça, de acordo com a TV.

A reportagem também afirmou que no dia do ocorrido a mulher, que estava grávida de quatro meses do segundo filho do casal, discutiu com a sogra, que morava no andar abaixo deles. Após a discussão, as imagens mostram Poliana indo ao elevador e tentando digitar o código de segurança para subir ao apartamento, onde estava a filha.

Sua cunhada, Paula Chaves, também entra no elevador. Em seguida, Victor puxa as duas para fora do elevador. Poliana cai no chão, para fora, no hall. Victor, então, leva uma das pernas em direção a Poliana.

Em seu depoimento, ela disse não saber se foi um empurrão ou um chute naquele momento. Segundo UOL, exame de corpo de delito deu negativo, por isso o cantor foi indiciado por vias de fato, e não por lesão corporal.

Victor disse que não tinha exata lembrança do momento do ocorrido, em seu depoimento, mas que não era sua intenção agredir e só queria que ninguém se aproximasse da filha naquela circunstância. Nem ele nem a ex-mulher quiseram comentar o caso com a Record.

Quando o caso se tornou público, Victor, ao lado do irmão Léo, fazia parte do corpo de jurados do The Voice Kids. No entanto, ele acabou sendo afastado do programa por decisão da Globo. O cantor chegou a se manifestar sobre a exclusão e disse que não voltaria a fazer parte da atração.

"Com esta postagem, confirmo minha tristeza diante das pessoas que, diariamente, perguntam-me carinhosamente se eu voltaria ao programa. E por aqui afirmo: Não. A informação de manter o programa como foi gravado foi mentirosa. Editaram minha imagem às claras e isso foi desrespeitoso e profano", disse.

Atualmente, Victor e Léo se separaram. Léo até chegou a falar sobre o término da dupla no Altas Horas.

"As pessoas ficam muito em dúvida sobre separação ou pausa do Victor & Leo. A gente deu uma pausa porque tanto eu como ele tem certeza que no futuro a gente se encontra. Não é uma separação onde você vai cada um para o lado definitivamente. Sabemos que vamos voltar, mas não agora", explicou.