Polícia apreende 53 kg de maconha dentro de carro em Feira de Santana

Em operação conjunta com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 53 kg de maconha em um veículo de passeio no quilômetro 429 da BR 116, município de Feira de Santana , na madrugada deste domingo (4). O carro seguia para Salvador.

Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram que pegaram a droga no município de Canarana, no Centro-Norte Baiano, e que receberiam a quantia de R$ 3 mil para fazer o transporte.

Diante dos fatos, os indivíduos e as drogas foram encaminhados à Polícia Civil.