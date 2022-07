Polícia apreende 60 aves que eram vendidas na feira de Poções

A Polícia Militar apreendeu 60 aves que eram comercializadas na feira do município de Poções, no sudoeste baiano. A apreensão faz parte das ações da Operação Pássaro Livre realizada em parceria com a Comissão Intermunicipal de Meio Ambiente. As aves foram encaminhadas para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Vitória da Conquista, órgão ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma).

(Foto: Divulgação/Prefeitura de Vitória da Conquista)

Entre as espécies apreendidas estão sofrê, cardeal, canário-típio, pássaro preto, pipira, canário, pixoxó, tico-tico, periquito-da-caatinga, papa-capim, gaturamo, tiziu e bem-te-vi. Algumas aves estavam bastante abatidas, como informou o veterinário do Cetas, Aderbal Azevedo. “Inclusive, hoje (18), tivemos o óbito de um periquito e um sofrê”, contou Aderbal.

“Continuaremos cuidando das demais aves para que, assim que estejam reabilitadas, a gente faça a soltura na natureza”, assegurou o veterinário. Comercializar animais silvestres é crime previsto na Lei nº 9.605/98, que regulamenta as sanções penais aplicadas às condutas lesivas ao meio ambiente. A pena prevista é de detenção de seis meses a um ano e multa. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3429-7902.