Polícia apreende arma e drogas no complexo do Nordeste de Amaralina

A Rondesp Atlântico apreendeu na madrugada desta sexta-feira (8) uma pistola calibre .40, um carregador, diversas munições, 43 pinos de cocaína, oito porções de maconha, um celular e R$ 35,00 que estavam em posse de traficantes no Complexo do Nordeste de Amaralina. Essa é a terceira apreensão de arma de fogo feita nas últimas 48h pela Rondesp Atlântico na capital baiana.

A incursão foi feita após a polícia receber uma denúncia anônima sobre homens armados na Rua Jardel Moura, em Santa Cruz. Com a chegada das guarnições, os traficantes dispararam e, após confronto, um deles foi atingido. O criminoso foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

"O combate ao tráfico de drogas é a nossa prioridade. Continuaremos com força máxima contra as facções, buscando sempre retirar das ruas armas de fogo que são utilizadas em crimes contra a vida", destacou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.

No dia anterior (quarta-feira), no bairro de Boca do Rio, equipes da Rondesp Atlântico apreenderam também uma pistola, com um traficante que se exibia armado nas redes sociais. Completando a lista das três armas, em 48h, na terça-feira, outra pistola foi encontrada, na Avenida Bonocô, com o gerente de uma facção. Com o criminoso foram apreendidos também 63 mil reais em espécie.