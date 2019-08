Polícia apreende caderneta do tráfico com anotações de R$ 700 mil em movimentações

A polícia apreendeu explosivos, armas, drogas e colete balístico que pertenciam a uma quadrilha envolvida com roubos a banco, tráfico de drogas, homicídios e corrupção de menores. Com o grupo também foi encontrado uma caderneta com anotações do tráfico somando R$ 700 mil em movimentações. A apreensão foi feita por policiais das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, na madrugada desta segunda-feira (26), no bairro de São Cristóvão, em Salvador.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), a Polícia Militar foi acionada pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da SSP, após denúncias de que havia homens armados na localidade Yolanda Pires. Durante o patrulhamento, um grupo armado foi avistado e desobedeceu à voz de prisão atirando.

Depois do confronto, os militares encontraram o traficante Dionísio Santos Lima, 31 anos, conhecido como Manicômio, ferido. O criminoso, que possuía passagens pela polícia, foi socorrido para o Hospital Geral Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, mas não resistiu. O restante do bando conseguiu escapar.

Com a quadrilha foram encontrados três 'bananas' de dinamite, uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380, carregador, munições, 6 kg de maconha, 26 pinos com cocaína, um colete balístico, capuzes, 1.500 pinos que seriam usados para embalar drogas, a caderneta do tráfico e R$ 176 em espécie. O caso será investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), unidade da Polícia Civil.