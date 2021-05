Polícia apreende ecstasy e maconha em falso presente de Dia das Mães em Salvador

Uma operação policial apreendeu drogas avaliadas em R$ 66 mil, nesta sexta-feira (7), em Salvador. A ação, coordenada por equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e com apoio de cães farejadores da Coordenação de Operações Especiais (COE), aconteceu no Centro de Distribuição dos Correios.



Foram apreendidos mil comprimidos de ecstasy e mais de seis quilos de maconha, distribuídos em diversas embalagens diferentes. "Uma delas nos chamou a atenção: os traficantes deixaram um recado, como se fosse um presente para a mãe do remetente, em comemoração ao Dia das Mães. Mas, ao abrir a caixa, havia dois sacos com maconha", informou o coordenador de Narcóticos, delegado Yves Correia.Todo o material foi encaminhado para a sede do Draco, que dará prosseguimento às investigações. De acordo com a SSP, os responsáveis pelo envio e destinatários das correspondências já estão sendo procurados.