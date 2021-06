Polícia apreende explosivos de quadrilha que explodiu banco em Pojuca

Uma ação da Polícia Militar apreendeu explosivos, munições e veículos utilizados pelos criminosos que atacaram uma agência bancária, na localidade de Barra de Pojuca, na madrugada de quinta-feira (10).



O material foi encontrado ainda na quinta. A polícia diz que chegou até o terreno onde estava o material apreendido, após informações de testemunhas e análises de possíveis rotas.



O local fica na zona rural do município de Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os criminosos fugiram, deixando para trás 10 explosivos, munições para fuzil, espingarda e pistola, roupas camufladas, luvas e celulares.



Em outro ponto da RMS, na cidade de Camaçari, os militares localizaram dois veículos modelos Uno e Etios, um deles com placa clonada. Informações preliminares apontam que os dois carros foram utilizados na fuga, após a explosão dos caixas eletrônicos.



"Parabenizo todo o empenho da polícia baiana para identificar e prender os autores desse roubo. Continuaremos com as buscas até encontrar os criminosos responsáveis", declarou o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

