Polícia apreende mais de meia tonelada de maconha dentro de carro em Feira

Mais de meia tonelada de maconha foi apreendida na madrugada desta sexta-feira (11), em uma ação conjunta da Polícia Militar, na cidade de Feira de Santana. Equipes da Rondesp Leste e das 65ª e 66ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Feira de Santana) encontraram 951 tabletes da erva prensada, pesando um total de 651 kg, na parte interior de um veículo.

Na caminhonete os PMs apreenderam também 40 nobreaks e R$ 1,2 mil. Os entorpecentes foram localizados no bairro Gabriela, durante ações de combate ao crime organizado. O dono do veículo foi localizado e apresentado na Central de Flagrantes de Feira de Santana, juntamente com os materiais apreendidos.