Polícia apreende pistola austríaca e fuzil AK-47 com traficantes em Salvador

Duas armas de fogo fabricadas na Áustria e na Rússia foram apreendidas neste sábado (23) pela 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Tancredo Neves), em Salvador. As apreensões ocorreram em um intervalo de quatro horas.

Por volta das 10h, PMs realizavam ações de combate ao crime organizado, no bairro do Arenoso, quando viram um homem armado na 3ª Travessa Marluce Ribeiro. O criminoso atirou e acabou ferido no confronto com os policiais.

Com o traficante foram encontrados uma pistola austríaca modelo Glock calibre 9mm, um carregador alongado, munições, dois pinos de cocaína, duas trouxas de maconha e dois celulares.

Fuzil russo

Cerca de 4h depois, às 14h, no bairro de Tancredo Neves, militares da 23ª CIPM localizaram um fuzil russo modelo AK-47, com outro traficante. Ecstasy, pasta base de cocaína, entre outros materiais ilícitos também foram encontrados. O criminoso foi apresentado na Central de Flagrantes.

"Continuaremos seguindo a determinação da SSP e do Comando Geral da PM para sufocar o crime organizado, o comércio de entorpecentes e a circulação de armas de fogo", declarou o comandante do Policiamento na Região Central, coronel Antônio Carlos Silva Magalhães.