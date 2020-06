Polícia apreende R$ 100 mil em espécie em poder de traficantes na Bahia

Pouco mais de R$ 100 mil em espécie foram apreendidos com traficantes de drogas, em três dias. Os flagrantes aconteceram em Salvador e no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia. Na capital baiana, no Nordeste de Amaralina, equipes da Rondesp Atlântico, do Bope e da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Nordeste de Amaralina) encontraram o maior montante. Cerca de 72 mil reais foram localizados com cinco criminosos, na última segunda-feira (12).

No dia seguinte, a Rondesp Central e a 23ª CIPM (Doron) acharam R$ 12 mil, no bairro Arraial do Retiro. Quatro traficantes terminaram presos em flagrante. Ainda na capital baiana, na região do Subúrbio Ferroviário, no bairro de Santa Luzia do Lobato. Três criminosos, entre eles o 'gerente' de uma quadrilha, foram capturados pela Rondesp Baía de Todos os Santos com R$ 9 mil.

Já no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, guarnições da 85ª CIPM (Luís Eduardo Magalhães) localizaram R$ 9,3 mil com um trio de criminosos - um casal adulto e um adolescente que comercializavam ecstasy. As ocorrências são acompanhadas pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).