Polícia chegou ao biomédico de 'superdrogas' através dos parentes dos usuários

A partir da denúncia de parentes dos usuários, a polícia conseguiu chegar ao biomédico que atuava no preparo de superdrogas. O rapaz, de 30 anos, foi preso no Alto de Ondina na manhã dessa sexta-feira (16). Com ele foram encontradas 600 gramas de maconha do tipo haxixe.



“Como ele trabalha com ácidos, pegava a maconha e fazia misturas e transformava em haxixe na própria residência. A gente chegou até ele através de denúncias de parentes dos viciados. Ouvimos essas pessoas que falaram como compravam dele, inclusive com comprovante de depósitos que fizeram para ele”, declarou o delegado o titular da 1ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), delegado Yves Correia



A prisão ocorreu dentro de uma operação de cumprimento de mandados de busca e apreensão realizada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) na residência do biomédico, em Ondina. “No cumprimento do mandado, acabou que localizamos as drogas no quarto dele e por isso que ele foi preso flagrante. Ele já foi conduzido à delegacia uma vez, mas por conta de um problema envolvido a habilitação “, disse Correia. Uma segunda pessoa foi presa na ação no bairro da Federação.



O próprio biomédico fazia o serviço delivery. “Os pedidos eram feitos pelo aplicativo WhatsApp e ele mesmo entregava usando o próprio carro. Para você ter uma ideia, ele saia da Ondina, onde morava, para entregar em Stella Maris”, explicou o delegado.



A polícia não descarta a possibilidade de outros envolvidos. “A princípio, a gente achou que ele ia agia com a irmã, mas descartamos depois. É lógico que ele não deve agir sozinho, deve ter um grupo por trás, um que fornece, mas estamos ainda no início da investigação”, disse o delegado.