Polícia Civil faz operação contra facções em cinco cidades da Bahia

Uma operação de combate a duas facções acontece na manhã desta terça-feira (27) em cinco cidades da Bahia. A ação é do Departamento de Polícia do Interior (Depin), através de investigação da 19ª Coorpin (Senhor do Bonfim), com apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP,.

Integrantes das duas organizações criminosas, acusados de envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, homicídios e corrupção de menores são alvo.

Os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Senhor do Bonfim, Juazeiro, Lauro de Freitas, Feira de Santana e Barreiras.