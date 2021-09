Polícia Civil faz operação para cumprir mandados de prisão no interior da Bahia

Acontece nesta quinta-feira (2) uma operação da Polícia Civil para combater crimes contra a vida e o patrimônio em todas as regiões do interior da Bahia. Batizada de Unun Corpus ("Um Só Corpo"), a ação é conduzida pelo Departamento de Polícia do Interior e incluir as regiões cobertas por todas as 26ª Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins).

Participam mais de 450 policiais, cumprindo mandados de prisão e de busca e aprensão contra suspeitos e acusados de crimes. Há envolvidos em roubos, tráfico de drogas, homicídios, feminicídios e crimes que vitimaram crianças e adolescentes.

De acordo com a diretora do Depin, delegada Rogéria Araújo, a ação será contínua. “A Unum Corpus é uma operação simultânea em todas as cidades cobertas pelas nossas Coorpins. Seguiremos com essa estratégia: para além de prisões, coletarmos elementos que possam subsidiar o aprofundamento de investigações das diversas modalidades de crimes e consequentemente as prisões dos autores”, afirma.