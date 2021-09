Polícia Civil lança operação para combater crimes contra os idosos na Bahia

A Polícia Civil, através da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), lançou nesta quinta-feira (16) a Operação Raízes, que visa conscientizar a sociedade a partir de ações de combate aos crimes contra a pessoa idosa e fazer ações sociais, como arrecadação de produtos de higiene. A operação também vai cumprir mandados de prisão e medidas de proteção vinculadas a crimes contra idosos, além de fazer ações sociais, como arrecadação de produtos de higiene.



A operação, que acontece entre os dias 16 de setembro e 1º de outubro, vai contar com a participação de equipes dos Departamentos de Polícia Metropolitana (Depom), de Polícia do Interior (Depin), de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento Médico da Polícia Civil (Demep).



Nos dias 27, 28 e 29 de setembro, um ciclo de palestras será realizado pelo Demep, que também prestará atendimento médico e acolhimento psicológico aos idosos e seus familiares. A ação acontecerá no prédio da Deati, nos Barris.



Além de cumprir mandados de prisão e medidas de proteção vinculadas a crimes contra a pessoa idosa, a Operação Raízes vai arrecadar fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal, que serão doados em lares de acolhimento, no dia 1º de outubro. Os produtos podem ser arrecadados até o dia 30 de setembro, na sede do Demep, que funciona na Rua da Alegria dos Barris, atrás do Prédio Sede da Polícia Civil.



De acordo com a delegada Heleneci Nascimento, titular da Deati, a Operação Raízes vai intensificar o trabalho já realizado pela especializada. “Estamos ainda mais preparados para receber os idosos, vítimas de diversas formas de violência. Palestras, oficinas socioeducativas e visitas técnicas em instituições de longa permanência também serão realizadas por nossa equipe durante a ação”, destacou a delegada.



Além de posto de coleta para os donativos, o Demep também vai disponibilizar na delegacia enfermeiros para análise de frequência cardíaca, oximetria, saturação, temperatura e aferição de pressão arterial dos idosos. “Atividades de pilates solo, como alongamento e relaxamento, também serão realizadas por uma equipe de fisioterapia”, acrescentou o diretor do Departamento Médico da Polícia Civil, Gessé de Souza Silva.



“Estaremos prontos para atender situações de mobilização emocional muito intensa, podendo haver o transporte do idoso para uma unidade de saúde. Se algum deles apresentar sintomas da Covid-19, vamos fazer a testagem”, ressaltou o diretor do Demep.



A Raízes integra o calendário anual de operações da Instituição. “Além do atendimento presencial na delegacia, também recebemos denúncias por meio do telefone 3117-6080, que funciona 24 horas”, ressaltou Heleneci.