Polícia Civil realiza 58 prisões e apreende armas e drogas no interior da Bahia

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, nesta sexta-feira (15), a segunda edição da Operação Unum Corpus, que reúne as Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins) em um esforço conjunto para o cumprimento de mandados e para capturas em flagrante de investigados. Até as 14h, foram realizadas 58 prisões.

Foram cumpridas 50 determinações judiciais de prisão e lavrados oito Autos de Prisão em Flagrante. Além disso, a Polícia Civil cumpriu 29 mandados de busca e apreensão. Como resultado, foram apreendidos seis armas de fogo, 3,87 kg de drogas e um veículo, além de munições calibre 12.

Entre as ações realizadas pela Polícia Civil, está a prisão de três integrantes de um grupo investigado pelo envolvimento em 14 homicídios motivados pelo tráfico de drogas em Juazeiro. As armas apreendidas serão submetidas a perícia de microcomparação balística, a fim de identificar a possível compatibilidade dela com outros crimes ocorridos na região. Um dos indivíduos já tinha mandado em aberto e teve a prisão temporária cumprida.

Na região da Coorpin de Eunápolis, foram efetuadas seis prisões: duas em Belmonte, outras duas em Itabela, uma em Porto Seguro e mais uma em Santa Cruz Cabrália. Neste último município, um homem que respondia a processos por tráfico de drogas e roubo e era investigado como autor do homicídio de Cleiton Silva dos Santos, em maio, foi baleado após reagir à ação policial. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.