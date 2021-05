Polícia conclui investigação de acidente com cantora Amanda Wanessa

Pouco mais de quatro meses após a colisão que deixou a cantora gospel Amanda Wanessa gravemente ferida, na PE-60, em Rio Formoso, Mata Sul de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco concluiu das investigações do caso. E o resultado surpreendeu, porque não houve indiciamento de nenhum motorista.

A colisão ocorreu em 04 de janeiro de 2021. Segundo a versão inicial, o carro que Amanda conduzia foi atingido por um caminhão de tijolos que, de acordo com testemunhas, invadiu a contramão. O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que foi acionado para o local, informou, na ocasião, um outro caminhão também se envolveu na batida.

As investigação foram conduzidas pela Delegacia de Rio Formoso. Em nota, enviada à coluna Ronda JC, nesta quinta-feira (13), a assessoria da Polícia Civil informou que o inquérito policial foi concluído sem indiciamento. "Após as investigações foi constatado que a vítima deu causa ao acidente", disse a nota oficial. Ou seja, a cantora, que conduzia o carro, teria cometido uma irregularidade que resultou na colisão. Os detalhes das perícias, no entanto, não foram revelados.

A nota da Polícia Civil alegou que "o inquérito foi concluído e remetido para o Ministério Público de Pernambuco nesta segunda, dia 13.05, não cabendo mais à PCPE se manifestar sobre o caso".

ESTADO DE SAÚDE

De acordo com Denilson Santos, cunhado da cantora Amanda Wanessa, o quadro clínico dela é estável. Ela segue internada em um hospital particular do Recife. A unidade, no entanto, não tem autorização para passar o estado de saúde dela. "Ela segue em recuperação e evoluindo bem a cada dia", informou Denilson à TV jornal nesta semana. Nas redes sociais, a comoção e expectativa por uma melhora significativa é aguardada por fãs e simpatizantes de Amanda Wanessa. Ele pediu também para que todos mantivessem as orações pela melhora definitiva de Amanda.

Amanda Wanessa comemorou 34 anos no dia 20 de abril. Para celebrar o aniversário, o marido da cantora, Dobson Santos, postou uma declaração para ela, no Instagram. "Anjo! hoje é dia de agradecer a Deus, por mais uma ano de vida que o Senhor te concede...vamos celebrar a vida, a fé e a esperança! Minha gratidão a Deus por ter você como o amor da minha vida", diz parte do texto na publicação.

TRAJETÓRIA

Amanda Wanessa é natural de Palmares, na Zona da Mata Sul pernambucana, e começou a cantar com 11 anos de idade. Contratada pela gravadora gospel MK Music, Amanda é membro do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Recife. No YouTube, a cantora possui mais de 2,18 milhões de inscritos.



Publicado originalmente no Jornal do Commercio, da Rede Nordeste.