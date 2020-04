Polícia cumpre 11 mandados de prisão por homicídio em Feira de Santana

Onze mandados de prisão contra criminosos envolvidos com mortes ligadas ao tráfico de drogas foram cumpridos, no início da manhã desta quinta-feira (23), em Feira de Santana. A ação foi desempenhada em conjunto pelas polícias Civil e Militar.

No bairro Mangabeira, guarnições da 66ª CIPM alcançaram um criminoso na casa da namorada e efetuaram a prisão. Em outro ponto, na primeira investida, o irmão do alvo procurado informou que não tinha contato com o suspeito há dois meses. Minutos depois, nos fundos do imóvel, o foragido foi localizado.

Equipes da Rondesp Leste e da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) cumpriram as outras duas ordens da Vara do Júri de Feira de Santana no bairros Caseb e Chácara São Cosme.

Presídio

No Complexo Prisional de Feira de Santana, os policiais cumpriram mandados contra sete detentos envolvidos em homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

"Na semana passada, transferimos outros seis homicidas para o Presídio de Segurança Máxima, em Serrinha. Trabalhamos de forma incessante e integrada", declarou o coordenador da 1ª Coorpin, delegado Roberto Leal.

O comandante do Policiamento na Região Leste, coronel Luziel Andrade, por sua vez, informou que as ações ostensivas continuarão reforçadas na cidade. "A população pode nos ajudar denunciando, através dos telefones 190 e 181 (Disque Denúncia)", completou o oficial.