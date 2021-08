Polícia de Feira de Santana apreende 129 quilos de maconha em condomínio fechado

Policiais da Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana cumpriram um mandado de busca e apreensão em um condomínio localizado no bairro do Papagaio, na madrugada desta sexta-feira (20). No local, foram apreendidos 129 kg de maconha prensada em tabletes, uma pistola calibre 9 mm, três carregadores e 34 cartuchos. Um homem foi preso em flagrante.

A equipe ainda encontrou a quantia de R$ 1,632 mil, 66 cartuchos de diferentes calibres, uma motocicleta Honda Biz e um carro VW Saveiro no imóvel.

“Apuramos que a pistola 9 mm e a moto foram utilizadas pelo flagranteado no homicídio de Jaime Pereira Pimenta Neto, ocorrido no último dia 12, no bairro Conceição”, explicou o titular da DH/Feira de Santana, delegado Rodolfo Figueiredo de Faro Barros.

O material apreendido seguirá para a perícia e o suspeito está à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar e localizar outros integrantes do grupo criminoso, responsável por diversos homicídios e tráfico de drogas na região.