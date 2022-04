Polícia desarticula laboratório de cocaína e apreende R$ 1,3 milhão em drogas

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) desarticularam, na quarta-feira (27), um laboratório de mistura e distribuição de cocaína no bairro de Valéria, em Salvador. No local, foram apreendidos 43 quilos da droga, cujo valor estimado é de R$ 1,3 milhão. A ação foi resultado de uma intensa investigação a respeito das atividades criminosas naquele bairro.

Em uma incursão na madrugada de quarta-feira (27), os policiais identificaram o imóvel que vinha sendo investigado. Quando as equipes se aproximaram, homens que estavam no local rapidamente fugiram, o que reforçou as suspeitas quanto ao uso do local por criminosos. Na verificação, foram encontrados, além da cocaína, uma prensa hidráulica, duas balanças, máscaras de proteção e materiais para embalar os entorpecentes e deixá-los prontos para a comercialização.

Com operações como a desta quarta, a Polícia Civil age na descapitalização dos grupos criminosos. Laboratórios como o que foi desarticulado são a raiz da distribuição das drogas e, por isso, essenciais para o financiamento das ações delituosas que resultam em disputa pelo tráfico e em homicídios. Todo o material apreendido foi apresentado na sede do DHPP e será submetido ao trabalho do Departamento de Perícia Técnica. As investigações continuam para identificar e prender os responsáveis pelo laboratório.