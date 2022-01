Polícia desarticula ponto de desmanche de carros roubados no Subúrbio

Uma equipe de policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) desarticularam um ponto onde funcionava um esquema clandestino de desmanche de veículos roubados em Itacaranha, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Os policiais prenderam também, em flagrante, um homem responsável pelo local. No espaço onde ocorriam os desmanches, uma espécie de oficina clandestina, os policiais encontraram peças de dois carros roubados.

Algumas peças pertenciam a um Ford Focus branco, de placa NYX-3H60, que foi furtado no bairro do Retiro na última terça-feira (4). Alguns outros materiais foram retirados de um Nissan March roubado no Bonfim, no dia 1º de janeiro. Todo o material recolhido no desmanche e o homem suspeito foram conduzidos para a DRFRV. No local, o responsável pela oficina ilegal foi autuado por receptação.

De acordo com o titular da DRFRV, delegado Marcelo Tannus, os policiais encontraram o local de desmanche graças a uma denúncia. “Nós já monitoramos locais suspeitos diariamente. As informações que chegaram ao nosso Serviço de Investigação e rastreadores colaboraram para este resultado. A denúncia é importante e as pessoas podem fazer pelo Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP), no 181”, afirmou.