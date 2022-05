Polícia desarticula quadrilha que roubava caminhões em Juazeiro e Petrolina

Uma quadrilha especializada em roubar caminhões foi descoberta e desarticulada pela polícia nas cidades de Juazeiro e Petrolina. A ação faz parte da Operação Ajuste de Rota, que tem como objetivo combater a prática criminosa na região do Vale do São Francisco.

Ao todo, três homens e uma mulher foram presos por equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em conjunto com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Juazeiro. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos na sexta-feira (13).

De acordo com o titular da DRFR de Juazeiro, Reginaldo César Cabral de Lima, a quadrilha estava sendo investigada há cerca de um ano. “Iniciamos as apurações após vários registros de roubos de caminhões, culminando na instauração de 19 Inquéritos Policiais, tendo a 17ª Coorpin procedido com as representações pelas medidas cautelares necessárias”, explicou.

O delegado explicou ainda como funcionava o esquema. “Primeiro, a mulher entrava em contato com a vítima para contratar o frete do caminhão, marcando horário e local de retirada da carga. Chagando lá, os comparsas já estavam esperando e anunciavam o assalto. O caminhoneiro era obrigado a seguir para um matagal, onde era deixado amarrado até que os criminosos levassem o veículo para o receptador”.

Segundo as investigações, essa quadrilha foi responsável pelo roubo de, pelo menos, 20 caminhões e caminhonetes. Os criminosos estão à disposição da Justiça e devem ser encaminhados para um presídio.